Uma mulher, que teve sua identidade preservada, foi presa em Envira, no interior do Amazonas, após vender sua filha de 11 anos para quitar uma dívida de drogas no valor de R$ 100. Junto com ela, um homem de 24 anos também foi detido, suspeito de ter adquirido a criança e mantido uma relação com ela.

O caso foi descoberto em novembro de 2024, quando a menina foi levada ao Hospital de Envira com sinais de mal-estar. Após exames médicos, foi identificado que a criança estava grávida.

O Conselho Tutelar foi informado sobre a situação e convocou a irmã do acusado para prestar depoimento. Ela afirmou que a mãe da menina entregou a filha ao homem em troca do pagamento da dívida de R$ 100. Na época, a menina tinha apenas 9 anos.

Com base nessas informações, a Polícia Civil iniciou a investigação. Em uma escuta especializada, a menina revelou que sua mãe havia feito o acordo para resolver a pendência relacionada às drogas.

Os dois suspeitos foram indiciados pelos crimes de tráfico de pessoas, abandono de incapaz e estupro de vulnerável, e já estão à disposição da Justiça para o andamento do processo.