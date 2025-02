Populares registraram cenas lamentáveis no Centro da capital, nas proximidades do Palácio Rio Branco, na manhã desta quinta-feira (13).

No vídeo, é possível ver uma mulher em situação de rua em um momento de descontrole, atacando carros e motos que passam pelo local com um bastão improvisado. A mulher fica em meio a via, mesmo com diversos veículos passando pelo local, que desviam dela.

O homem que registrou o momento brinca com a situação dizendo que Rio Branco não é uma cidade para amadores, enquanto os veículos buzinam para a moça.

Nos comentários da publicação original, a população se mostrou indignada com o registro. “A culpa desse absurdo se chama poder público que não tem políticas públicas para o tratamento desses usuários de entorpecentes ao em vez de dar café almoço e janta numa secretaria que só serve pra mamar verbas públicas”, disse um deles.

“A maioria sai assim, do papoco ou de alguns prédios abandonados , tudo loucos cheios de drogas na cabeça. E em uma situação dessa aí, ela pode até matar alguém ou vice-versa. Depois vem um monte aqui falar assim: ‘ah, a bichinha era só uma esquecida da sociedade e do poder público’… Tá legal, não se desvie de um desses não, pra ver se não é atacado por eles(não todos, mas a maioria são audaciosos) principalmente quando eles pedem algo e não damos. Não confio ficar próximo de nenhum”, diz outro comentário.

Veja vídeo: