Mulher flagra traição do marido e esfaqueia prima durante discussão em Rio Branco

Uma jovem de 17 anos foi esfaqueada na madrugada deste sábado (22) durante um desentendimento familiar na Rua Nassau, bairro Montanhês, em Rio Branco. O crime ocorreu após Jéssica Oliveira Alvão, de 25 anos, flagrar seu marido, Lucas Souza de Oliveira, de 26 anos, na casa da adolescente, com quem ele mantinha um relacionamento extraconjugal.

De acordo com o relato de Lucas à Polícia Militar, ele estava na residência da jovem quando sua esposa chegou inesperadamente. Ao encontrar os dois juntos, Jéssica iniciou uma discussão com a prima, que rapidamente se tornou agressiva. Durante o conflito, ao tentar intervir, Lucas viu a esposa pegar uma faca de mesa e atingir a adolescente com dois golpes, ferindo-a nas costas e no ombro.

A vítima conseguiu fugir e buscar ajuda na casa de um tio, localizada no mesmo terreno. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando-a ao pronto-socorro para atendimento médico.

A Polícia Militar chegou ao local e encontrou Jéssica, bem como a faca utilizada no crime. A mulher foi presa em flagrante e confessou que o ataque foi motivado por ciúmes. A perícia técnica realizou os procedimentos necessários na cena do crime, e todas as partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla) para as medidas legais cabíveis.