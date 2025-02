Mulher morre após cirurgia plástica contratada em promoção de Black Friday

A pedagoga Claudineia Francisca Lima, de 46 anos, morreu no sábado (15) após passar por uma cirurgia plástica e uma unidade hospitalar de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames. O procedimento, segundo a Itatiaia, foi de hérnia epigástrica e de abdominoplastia.

A filha da vítima, Ana Karolina, afirmou à CNN que a mãe foi vítima de erro médico e que o procedimento, inicialmente orçado em R$ 27 mil, foi realizado por R$ 18 mil em uma promoção de Black Friday.

O cirurgião Marcelo Reggiani, responsável pela operação, declarou que a cirurgia ocorreu sem intercorrências e que a paciente recebeu anestesia geral, que exige intubação, após a peridural não ser eficaz.

Segundo ele, “o local possui autorização para a realização segura de diversos procedimentos médicos”.

Duas horas após o procedimento, a paciente apresentou inchaço na face, compatível com um quadro de anafilaxia (reação alérgica). Diante do agravamento, a equipe médica recomendou a transferência para um hospital com maior estrutura.

Transferências entre hospitais

Hospital Lifecenter: A paciente recebeu tratamento para anafilaxia, mas o plano de saúde não era aceito no local, e a família optou pela transferência.

Hospital MedSênior: No MedSênior, a equipe de emergência ampliou a investigação diagnóstica. Após a realização de uma tomografia, foi identificada lesão na traqueia e recomendada a internação para cirurgia torácica.

Hospital Alberto Cavalcanti: Transferida na sexta-feira (14), passou por um procedimento invasivo no sábado (15), sofreu duas paradas cardíacas e morreu.

O cirurgião negou que tenha ocorrido perfuração da traqueia durante a cirurgia plástica e afirmou que a lesão pode ter sido causada pela intubação. O caso segue sob investigação.

O velório de Claudineia Francisca Lima aconteceu na manhã desta segunda-feira (17), na Capela Metropax. O sepultamento foi realizado às 14h, no Cemitério do Bonfim.