Mulher que brigou em ônibus fala pela 1ª vez sobre confusão: “Não foi por assento e nem homem”

Uma das mulheres que aparece em um vídeo em uma briga dentro do ônibus da linha Polo Benfica, que circula nas redes sociais nesta quinta-feira (6), se manifestou em um grupo do bairro. Ela negou que o conflito tenha sido motivado por disputa de assento.

Segundo publicação postada nas redes sociais da jornalista Lília Camargo, ela relatou que a outra mulher envolvida no conflito já havia agredido duas pessoas antes do ocorrido.

“Eu queria falar sobre o acontecido dentro do ônibus. Não foi briga por homem, não foi por cadeira, não foi nada disso que estão falando. Ela já tinha agredido duas pessoas antes e tem o costume de usar o laudo dela para tirar as pessoas dos assentos”, disse.

A mulher contou que, ao perceber a situação tentou se afastar, mas foi atacada pela outra passageira. “Quando passei perto da confusão, disse que ia sair dali, mas ela não aceitou e começou a me atacar com a bolsa. Eu tive que me defender”, relatou.

Ela disse ainda, que estava com seu filho no colo, e que não revidou os ataques, apenas se defendeu.

“Meu filho está no vídeo gritando, chorando, pedindo pelo amor de Deus. Eu só me defendi das agressões dela. Tenho hematomas porque ela me bateu, mas eu não a agredi”, afirmou, pedindo também, desculpas pelo acontecido. O caso foi registrado em uma delegacia.