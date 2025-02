Mulher que encomendou morte de ex para ficar com bar e karaokê é presa

Investigadores da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), da Polícia Civil fluminense, prenderam Andréa Cavalcante de França da Silva, 45 anos. A mulher é suspeita de encomendar a morte do ex-marido, o comerciante Roberto Guimarães Barbosa, 49. Ele era dono de um bar com um karaokê , no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão, zona norte do Rio. A suspeita já estava com a prisão preventiva decretada pela Justiça e a ordem foi cumprida nessa segunda-feira (10/1).

O corpo de Roberto, dado inicialmente como desaparecido, foi encontrado com sinais de tiros e em avançado estado de decomposição, em 11 de fevereiro de 2023. O cadáver estava em Xerém, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, em 2023, a mulher e o atual namorado teriam matado Roberto para se apropriar dos bens dele, inclusive do bar-karaokê.

Andréa nunca registrou o desaparecimento do ex-companheiro e estava utilizando os bens do ex, como casa, veículo e o estabelecimento comercial. De acordo com a polícia, o sumiço do comerciante foi registrado por uma familiar, que foi ao Rio de Janeiro em busca de paradeiro dele, dias após a ação criminosa.

Com o término da investigação, os policiais concluíram que a mulher e o namorado foram responsáveis pela morte e pelo desaparecimento de Roberto. Andrea teve o mandado de prisão expedido por homicídio e ocultação de cadáver. O outro autor já cumpre prisão por outros crimes, e o mandado expedido em seu desfavor por essa ação foi comunicado à Vara de Execuções Penais.