Mulher que sentia queimação nos pés descobre ter vermes no cérebro

Uma mulher norte-americana de 30 anos descobriu que a sensação de queimação que tinha nos pés era causada pela presença de vermes parasitas no cérebro. O caso foi divulgado no The New England Journal of Medicine, na quarta-feira (12/2).

Os médicos envolvidos no caso não revelaram a identidade da paciente, mas contaram que ela foi atendida em janeiro de 2025 no Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela não sabia a origem dos sintomas quando procurou ajuda.

A mulher começou a sentir a queimação nos pés uma semana após retornar de uma viagem à Tailândia, ao Japão e Havaí. Ela contou que já vinha se sentindo cansada há alguns dias, mas acreditava ser consequência da longa jornada.

Os médicos suspeitam que a jovem provavelmente foi exposta ao parasita ao ingerir vegetais ou frutas mal higienizados no Havaí, onde relatou ter comido muitos alimentos crus e sushis, o que aumenta o risco de infecção.

Piora dos sintomas

A sensação de queimação nos pés, que piorava com toques leves, levou a estadunidense a procurar um médico por duas vezes, mas ela recebeu apenas um anti-inflamatório e foi mandada de volta para casa.

Os sintomas de queimação progrediram para uma sensação dolorosa que se espalhou também para os braços, além de dores de cabeça intensas e febre leve. Desta vez, ela foi medicada com um analgésico e foi orientada a voltar para casa.

Em casa, a mulher tomou um comprimido de Zolpidem – medicamento indicado para tratamento de insônia – e passou a apresentar confusão mental, acreditando que ainda estivesse no Havaí, embora tivesse retornado de viagem há quase 15 dias.

Exames de imagem e uma punção lombar revelaram a presença de vermes do tipo Angiostrongylus cantonensis no cérebro da mulher. Os parasitas foram responsáveis por uma meningite eosinofílica, também conhecida como meningite do caramujo.

Vermes da meningite do caramujo

O Angiostrongylus cantonensis é transmitido principalmente por moluscos como o caramujo gigante africano. Originário da Ásia, o parasita chegou ao Brasil em 2006, onde se espalhou devido à proliferação do caramujo Achatina fulica, o gigante africano.

O ciclo de vida padrão do verme envolve a infecção de roedores e moluscos, mas humanos podem ser contaminados ao ingerir alimentos com larvas do parasita.

A maioria dos pacientes é assintomática ou apresenta sintomas leves. Em alguns casos, o parasita pode chegar ao cérebro e causar dores de cabeça, rigidez no pescoço, vômitos e problemas cerebrais e nervosos, levando 3% dos infectados à morte. Para os que sobrevivem, cada dia de dor de cabeça prolongada sem tratamento aumenta em 26% as chances de coma.

A meningite eosinofílica ocorre quando as larvas se instalam no corpo humano e migram para o sistema nervoso central, causando inflamação nas meninges, uma película que envolve o cérebro. A doença não é transmitida de pessoa para pessoa.

Tratamento

Especialistas que escreveram o relato de caso alertam para a importância da higienização adequada de alimentos e do controle de moluscos em áreas endêmicas.

Os animais doentes liberam muco sobre os alimentos e também podem ser triturados e ingeridos em saladas ou temperos sem que se perceba. A água sanitária diluída pode ser usada para desinfetar verduras e frutas, reduzindo o risco de infecção.

A paciente foi tratada com corticosteroides e albendazol, medicamento para vermes. Ela apresentou melhora significativa após seis dias de internação.

