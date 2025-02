Mulher salva cachorro de cair do último andar de prédio usando caixa de papelão

O episódio que circula nas redes sociais teria ocorrido no condomínio Santa Mônica, no bairro de Água Chata. Nas imagens, é possível ver o momento exato da queda do animal e quando a moradora do andar inferior usa a caixa para salvá-lo.

A queda poderia ter sido fatal e foi acompanhada com tensão por todos os moradores do prédio. O cão aparentemente passou pela tela de proteção e estava preso nas frestas da janela do apartamento. Ele se contorce para se livrar do corpo preso à janela antes de entrar em queda livre e ser salvo pela vizinha.