Uma mulher perdeu as duas mãos após ser mordida por um tubarão. Segundo relatos, a vítima estaria tentando tirar uma selfie com o animal quando sofreu o ataque. O caso ocorreu nas Ilhas Turcas e Caicos, no Caribe, enquanto a mulher de 55 anos, que é natural do Canadá, passava férias na região.

A vítima teria avistado um tubarão enquanto estava em “águas rasas” e se aproximou para tentar tirar uma foto. Foi neste momento que o ataque ocorreu. Uma das mãos da mulher foi amputada na altura do pulso e a outra na metade do antebraço, segundo a polícia local. Em um comunicado, a Polícia Real das Ilhas Turcas e Caicos reportou o incidente e informou que a mulher foi levada às pressas para o Centro Médico Cheshire Hall para tratamento e pouco depois foi transportada para fora da ilha para receber mais cuidados médicos. As autoridades relataram que o animal, aproximadamente com 1,80 m de comprimento, foi avistado nadando nas águas rasas após o incidente. Embora se suspeite que o ataque tenha sido causado por um tubarão-touro, a espécie exata ainda não foi confirmada.