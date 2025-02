Mulher trans é esfaqueada e pede socorro à mãe para não morrer em Rio Branco

Uma mulher trans, identificada como W. L. S., de 33 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta quinta-feira (13), na Travessa Cearense, no bairro Seis de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo relato da mãe da vítima, dona Elizângela, W. L. S. é usuária de entorpecentes e chegou em casa ferida, pedindo socorro, após ser esfaqueada na região abdominal e agredida com socos e chutes. Desesperada, a mãe contou que a filha não soube explicar as circunstâncias do crime, pois estava bastante alcoolizada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam a paciente ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi considerado estável.

A Polícia Militar não foi acionada para atender à ocorrência e, até o momento, não há informações sobre o autor ou a motivação do crime.