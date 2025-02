Mulher visita ex no hospital após acidente e noivo tem reação chocante

Uma mulher de 25 anos desabafou no Reddit após passar por uma situação inesperada. Ela visitou o ex-namorado no hospital após o homem sofrer um grave acidente de carro, porém, o seu noivo considerou isso uma “traição” e ameaçou terminar a relação. O relato viralizou no fórum on-line Reddit.

A jovem contou que avisou ao noivo, quando eles começaram a namorar, três anos atrás, que era amiga de todos os seus exs. “Na época, ele disse que entendia e isso não foi problema por muitos anos.”

O que aconteceu na sequência, porém, a deixou chocada. O ex ficou gravemente ferido em um acidente de carro, e ela disse ao noivo que iria visitá-lo. “Ele falou que não era para eu ir”. Irritada, a mulher rebateu, afirmando que o noivo era “seu parceiro, não seu pai”.

“Na verdade, ele se levantou e saiu de casa, ficou fora o dia todo e não respondeu às minhas ligações ou mensagens de texto”, contou.

Em meio à confusão com o atual, a jovem foi até sua cidade natal e ficou 1h no hospital com o ex-namorado. “Quando voltei para casa na segunda-feira, meu noivo e eu tivemos outra grande briga por causa disso, e ele me disse que eu basicamente o traí ao ir ao hospital para ver outro homem.”

Internautas deram apoio a mulher

No fórum, a maioria das pessoas ficou ao lado da jovem. “Esse cara é muito inseguro para ter um relacionamento adulto”, respondeu uma pessoa, enquanto outro comentarista escreveu: “Ele não merece mais seu tempo, energia ou consideração. Reúna todos os seus outros ex-namorados para ajudá-lo a fazer as malas e se mudar. Corra e considere-se sortudo por ainda não estar casada.”