Musa da escola de samba Boa Vista infarta e morre horas após desfilar

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial começaram às 22h deste sábado (22) e terminaram na manhã deste domingo (23) no Sambão do Povo, em Vitória. A Boa Vista foi a sexta e penúltima a agremiação a desfilar, entrando na avenida às 5h28. O espetáculo durou 1h01.