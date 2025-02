“My love Musk”: veja conversa entre falso Elon Musk e idosa em Goiás

Um print de uma conversa mostra como era o bate-papo entre o falso Elon Musk e uma idosa, moradora de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. A vítima, que achava estar se relacionando com o bilionário, perdeu mais de R$ 150 mil ao cair em um golpe.

A mulher estava prestes a vender a casa para ajudar financeiramente o suposto namorado virtual, e o dinheiro só não foi enviado porque os filhos descobriram o golpe a tempo.

A idosa salvou o número do golpista como “My love Musk”. O bate-papo era mais comum pelo Telegram. Nas mensagens, eles falavam que o aplicativo era mais seguro para poderem conversar.

Veja print da conversa:

A foto do perfil é do próprio Elon Musk. Em uma das mensagens, ele diz: “Meu amor, como é que tudo aconteceu? Alguém estava te observando aí? Mas você não sabia que era pra surpreender seus filhos definitivamente”.

A idosa responde falando do Telegram e dos filhos: “Eles estão me acusando de ter enviado dinheiro”. E ela ainda enfatiza: “Deus é por nós e vamos provar tudo. Não temos nada a esconder”.

Depois de um tempo sem responder a vítima, o estelionatário rebate: “Sim, meu amor, definitivamente, mas deveríamos surpreender seus filhos e não é bom assim agora”.

Golpista fazia promessas de amor

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Regional de Formosa, investiga o caso.

O filho da vítima pegou o celular da mãe e viu as conversas dela com um golpista. Os dois teriam se conhecido pelas redes sociais, e depois começaram a conversar pelo app de conversa.

Ele fazia promessas de amor e, com isso, a vítima fez alguns empréstimos e transferiu um valor superior a R$ 150 mil.

Ia vender a casa por R$ 500 mil

O filho da vítima começou a desconfiar, quando a mãe colocou a casa dela à venda por R$ 500 mil. Ela queria enviar esse valor ao golpista, que prometia devolver a quantia de R$ 3,5 milhões, em três dias.

O estelionatário também disse que ia abrir uma clínica para ela.

Investigação

Segundo a Polícia Civil, o estelionatário não agiu sozinho. A suspeita é que ele faça parte de uma organização criminosa.

O chefe da delegacia regional de Formosa, José Antônio Sena, disse que as contas que as transferências foram enviadas já foram identificadas. Elas foram abertas com documentações falsas.

O delegado reforçou que o estelionato por fraude eletrônica é crime previsto em lei e por isso, é muito importante denunciar o golpista.