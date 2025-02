Na 1ª sessão da Aleac, Gladson leva mensagem aos deputados e diz que não tem tempo a perder

O governador Gladson Cameli participou nesta terça-feira (4) da primeira sessão solene de 2025 na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Na ocasião, o governador Gladson Cameli levou a mensagem governamental aos deputados.

Gladson reforçou a relação de harmonia entre Executivo e Legislativo e disse que o momento é de prestar contas de todos os trabalhos realizados ao longo do ano.

“Além de repassar ao povo e ao Legislativo as pretensões para o ano, é um momento de prestação de contas daquilo que foi feito e da situação do Estado. A minha presença aqui representa ainda mais as intenções do Executivo. E quero aqui pedir apoio desse poder tão importante para o desenvolvimento do Estado”, disse o governador.

Questionado sobre as obras e projetos para 2025, Gladson disse que “não há tempo a perder”.

“Vou além: não tenho mais tempo. Esse é o ano do executar. Daqui a pouco vou apresentar os dados sobre as obras, licitações, etc. Já falei pra minha equipe: não vamos criar nenhuma situação que comprometa o nosso planejamento para o ano”, disse o governador.