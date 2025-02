Na Aleac, Eduardo Ribeiro defende o fortalecimento das políticas sociais no estado

O deputado Eduardo Ribeiro (PSD) ressaltou a importância das políticas públicas do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, para os acreanos em situação de vulnerabilidade social, em pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), nesta quarta-feira, 19.

“Temos hoje uma desigualdade [social] muito forte e precisamos combater isso”, disse Ribeiro. Mais cedo, o parlamentar havia participado de encontro que reúne, nesta quarta, gestores e técnicos do SUAS no Acre. O evento contou com a participação da vice-governadora Mailza Assis (PP).

Recentemente, o Acre foi reconhecido nacionalmente com a Comenda do Fundo Nacional de Assistência Social, o FNAS, pelo trabalho desenvolvido na gestão do governador Gladson Cameli (PP) que garante eficiência na aplicação dos recursos destinados ao referido fundo.

Nas palavras do vice-líder do governo na Aleac, “o fortalecimento dessa causa é de fundamental importância para todas as classes de vulneráveis no estado”.

“A valorização dessa política é fundamental porque resgata a dignidade do nosso povo e parabenizo a todos os que fazem dessa política missão, em especial à vice-governadora Mailza Assis”, ressaltou Eduardo Ribeiro.

No último dia 13 deste mês, o governo federal lançou o Calendário do Fundo Nacional de Assistência Social pelo Brasil 2025, e assinado Termo de Compromisso com os Estados para a realização do FNAS em todas as federações brasileiras.