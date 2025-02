Na posse de Nicolau, Bocalom compara atuação do Governo e Aleac à de Trump nos EUA

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também marcou presença na posse da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para o biênio 2025/2026, neste sábado (1).

Na ocasião, o prefeito parabenizou a nova gestão, que tem como presidente o deputado Nicolau Júnior, e disse que o “projeto é um só”.

Durante a entrevista, Bocalom fez uma analogia ao comparar a “união dos poderes” com o que acontece com Trump nos EUA.

“Eu faço até uma analogia entre o que está acontecendo aqui conosco e o que acontece nos EUA. O presidente Trump está conseguindo fazer todas as reformas que pretendia porque a população vota nos projetos do Executivo. E ele tem ao seu lado o Legislativo, que o ajudará. Não é diferente no Brasil. Precisa ser desse jeito. O governador tem essa capacidade de escutar todo mundo e muito tem ajudado a Prefeitura”, finalizou.