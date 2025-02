Nabiha Bestene reage à exoneração de Paulo Machado: “Lei do retorno, ninguém escapa”

A ex-secretária municipal de Educação de Rio Branco, Nabiha Bestene, publicou uma mensagem nas redes sociais nesta terça-feira (25), pouco depois da exoneração de José Paulo de Paula Machado do cargo de secretário adjunto da Secretaria Municipal de Educação (Seme).

Em um story no Instagram, ela escreveu: “Um brinde para a lei do retorno, porque dela ninguém escapa. Pelo o que o homem diz, no momento da ira, se conhece mto do seu caráter.”

A exoneração de Paulo Machado foi oficializada pelo prefeito Tião Bocalom (PL) por meio do Decreto nº 956, publicado nesta terça-feira. A postagem de Nabiha foi vista como uma possível reação à saída do ex-secretário adjunto, com quem ela já teve desentendimentos no passado.