Nabiha renuncia cargo no PP, quebra silêncio após ser rifada da prefeitura e diz que vai processar Bocalom

A ex-vice-presidente do movimento de mulheres Progressistas, Nabiha Bestene Koury, anunciou na sexta-feira (31), sua renúncia ao cargo, após declarações feitas pelo prefeito de Rio Branco, Sebastião Bocalom, que, segundo ela, tentaram prejudicar sua honra e carreira profissional.

A renúncia ocorre após a publicação de uma matéria no dia 29 de janeiro, em que o prefeito é acusado de fazer ataques à sua imagem.

Em sua declaração, Nabiha não poupou críticas ao comportamento de Bocalom, afirmando que as acusações serão tratadas na esfera judicial, mas destacando também a postura misógina e machista do chefe do executivo municipal.

A ex-líder do movimento de mulheres do PP também fez um desabafo sobre a falta de sororidade por parte de suas correligionárias, que não a apoiaram neste momento difícil.

Apesar da renúncia, Nabiha reafirma seu compromisso com o Partido Progressistas/AC, destacando que continuará na luta política, como tem feito ao longo de toda sua trajetória.

Sua decisão de deixar o cargo de vice-presidente foi marcada pela decepção com a falta de solidariedade das lideranças femininas do partido, que, segundo ela, não praticaram o que pregam em seus discursos.

Nota de Nabiha:

*”Eu, Nabiha Bestene Koury, filiada há mais de quatro décadas ao Partido Progressistas/AC, venho a público comunicar a renúncia de meu cargo de Vice-presidente do movimento de mulheres Progressistas, tendo em vista que no dia 29 de janeiro do corrente ano, em matéria jornalística em site local, o chefe do Executivo Municipal de Rio Branco/AC, Sebastião Bocalom, tentou vilipendiar minha honra e vida profissional, tais, acusações serão tratadas em momento oportuno na esfera judicial. Todavia, frente a postura misógina, machista e a tentativa frustrada do meu algoz de macular minha trajetória profissional, o movimento de Mulheres progressistas, adotou uma postura silente.

Esta signatária, não foi alcançada com a sororidade das correligionárias, tão alardeada nos discursos, porém, escassa na prática.

Saliento, que permanecerei nos quadros do Partido Progressistas/AC, na frente de batalha e trincheiras de lutas, como fiz em toda minha trajetória.”*

Rio Branco – Acre, 31/01/2025.