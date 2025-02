Nada como um dia após o outro e uma noite no meio para cair a boçalidade de algumas autoridades

A ascensão a cargos de importância e poder é um fenômeno que, por sua natureza, pode alterar dinâmicas pessoais e sociais. Frequentemente, pessoas que alcançam posições de destaque tendem a se distanciar dos amigos mais próximos, aqueles que estiveram ao seu lado durante a jornada inicial. Esse comportamento ingrato não apenas revela uma fragilidade de caráter, mas também carrega consequências que podem se manifestar a longo prazo.

Quando alguém assume um novo cargo, especialmente em uma posição de prestígio, é comum que a autoconfiança aumente. Entretanto, essa transformação pode levar a uma distorção na percepção das relações pessoais. Muitas vezes, a pessoa se torna envolta por um círculo novo e, em alguns casos, superficial, que pode reforçar a ideia de superioridade. Amigos que antes eram considerados fundamentais podem ser vistos como obstáculos ou, pior ainda, como pessoas que não se encaixam mais na nova realidade.

É fácil cair na armadilha da autossuficiência quando se atinge o sucesso. A sensação de que se pode alcançar tudo sozinho pode ser sedutora, mas ignora a importância das relações interpessoais construídas ao longo do tempo. A verdade é que o apoio emocional e a camaradagem são vitais, não apenas em momentos de dificuldade, mas também durante o crescimento pessoal e profissional.

O distanciamento dos amigos pode levar a um isolamento perigoso. Quando alguém se afasta de sua rede de apoio, corre o risco de não apenas perder amizades valiosas, mas também de se encontrar em um cenário onde não há mais ninguém para oferecer conselhos sinceros ou um olhar crítico. A falta de feedback honesto pode resultar em decisões equivocadas, que, a longo prazo, podem custar caro.

É crucial lembrar que o poder é efêmero. A história está repleta de exemplos de líderes e indivíduos que, após um período de destaque, enfrentaram a queda e a perda de influência. Quando isso acontece, a solidão pode se tornar uma realidade amarga. Aqueles que se distanciaram dos amigos durante sua ascensão podem descobrir que, em momentos de necessidade, não há mais ninguém ao seu redor.

Para aqueles que estão em posições de poder ou que aspiram a elas, é fundamental refletir sobre a importância das relações pessoais. O sucesso não deve ser um fator de divisão, mas sim um catalisador para fortalecer laços. Reconhecer e valorizar aqueles que estiveram ao seu lado nas fases iniciais da jornada é um sinal de maturidade e sabedoria.

A ingratidão nas amizades não é uma questão trivial. A maneira como tratamos aqueles que nos apoiam pode definir não apenas nossas relações pessoais, mas também o tipo de legado que deixaremos. O reconhecimento, a gratidão e a reconexão são essenciais para construir uma vida rica em relacionamentos significativos, independentemente da posição que ocupamos. Afinal, como diz o ditado, “o que vai, volta”, e, em algum momento, todos nós podemos precisar dos amigos que deixamos para trás.

Algumas autoridades deveriam lembrar daquele velho ditado: nada melhor do que um dia atrás do outro e uma noite no meio.