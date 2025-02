Namorada de Belo ostenta look de luxo no Baile da Vogue; saiba o valor

A noite do último sábado (22/2) foi de muito luxo e glamour no Rio de Janeiro. O Baile da Vogue, realizado no Copacabana Palace, reuniu artistas e personalidades numa noite de muito requinte. A modelo Rayane Figliuzzi, nova namorada do pagodeiro Belo, foi uma das convidadas do evento e surgiu em um look que totalizava mais de R$ 60 mil.

O amado, no entanto, não acompanhou a nova namorada ao evento. Rayane Figliuzzi compareceu ao baile representando a marca Philipp Plein. “Que experiência inesquecível e emocionante participar do Baile da Vogue. Foi uma honra representar essa marca que admiro tanto”, afirmou a modelo e influenciadora. A coluna Fábia Oliveira detalha o visual para você.

Para a noite de gala, Rayane optou por um blazer de alta costura avaliado em R$ 28 mil e uma saia de R$ 7,4 mil. Nos pés, a nova namorada de Belo ostentou um scarpin de mais de R$ 5,5 mil. Para compor o look, a modelo e influenciadora escolheu um óculos escuro de mais de R$ 6 mil e, para arrematar, um bolsa de R$ 11 mil.

“Sossegado”

Recentemente, Belo falou sobre sua vida amorosa e disse que “sossegou” após ser chamado de “namoradeiro”. O pagodeiro, ex-marido de Gracyanne Barbosa, detalhou a vida amorosa durante uma participação especial no show de Mumuzinho, que aconteceu na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

O ex-Soweto fez questão de esclarecer que está “sossegado”. A afirmação foi dada logo após Mumuzinho explanar que Belo é um dos homens mais românticos do Brasil, além de ser namorador. Sem graça com a brincadeira, uma vez que vem tendo um affair com Rayanne Figliuzzi há quase um ano, o pagodeiro foi categórico ao responder que está tranquilo.

“Mais calmo”

Já durante a festa de 80 anos de Jorge Perlingeiro, ex-presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) e padrinho do casamento de Belo com Gracyanne Barbosa, o cantor brincou com a situação. “Meu padrinho de casamento, meu padrinho da vida”, disse.

O anfitrião, então, questionou: “Tá casando de novo, outra vez? Não, né? Dá um tempinho agora. Não aguento mais ir a casamento seu, o cara não para de casar”, brincou. No fim do papo, Belo garantiu: “Tô mais calmo agora”.