Namorada de Liam Payne diz acreditar que morte do cantor foi acidental

A modelo Kate Cassidy, 25, acredita que a morte do cantor Liam Payne foi acidental. A revelação aconteceu durante a primeira entrevista da namorada do ex-integrante do One Direction, desde a morte do astro, em outubro de 2024.

O bate-papo aconteceu em conversa com o jornal britânico The Sun, onde ela citou que se soubesse o que iria acontecer, ela nunca teria ido embora da Argentina. A estrela faleceu aos 31 anos após cair da varanda de um hotel em Buenos Aires.

“Foi um acidente trágico e não, nunca pensei (que ele poderia morrer jovem)”, citou. Em outro trecho, ela complementa: “Eu simplesmente nunca pensei que isso teria acontecido, que acabaria do jeito que aconteceu. Ainda não parece totalmente real para mim que ele não esteja aqui”.

Segundo o veículo, Kate alugou a residência que dividia com Liam na Flórida e voltou para Nova Jersey. Por lá, ela ainda se lembrou de como recebeu a notícia da morte do cantor e cita que se sentiu “anestesiada”.

“Quando eu oficialmente soube que as notícias eram verdadeiras, eu tentei ligar para ele. Eu tentei ligar para praticamente todo mundo”, conta.

Por fim, ela menciona sobre os problemas com drogas e álcool de Liam Payne ao longo dos anos. “Eu apoiei Liam nos bons e maus momentos e sempre amei sua alma” e acrescenta: “Liam estava em um estado mental tão bom quando saí da Argentina”.

Quando retornou para os Estados Unidos, Kate chegou a explicar por que havia voltado para casa sozinha. “Eu estava tão pronta para ir embora, honestamente, eu amei a América do Sul, mas odiei ficar em um lugar por muito tempo. Nós deveríamos ter ficado lá por cinco dias e acabaram se tornando duas semanas e eu estava tipo: ‘Eu preciso ir para casa’”.

O astro foi sepultado em uma despedida que reuniu diversas celebridades em 20 de novembro, na Igreja de St Mary, em Amersham, na Inglaterra, mais de um mês após sua trágica morte.