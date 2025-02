Namorado de gerente encontrado morto faz declaração emocionante: “Vazio que nunca será preenchido”

A morte de Wallysson Luiz de Lima do Nascimento, gerente da Caixa Econômica Federal em Rio Branco, deixou uma lacuna irreparável na vida de seus amigos, familiares e de seu companheiro, Alan Richard.

Em uma despedida comovente, Alan usou as redes sociais para expressar a dor da perda e homenagear o parceiro com quem compartilhou três anos de amor e cumplicidade.

Na publicação, Alan relembrou os momentos vividos ao lado de Wallysson e destacou o amor e a parceria que os uniam. “Você me proporcionou os melhores momentos e cuidou de mim sem esperar nada em troca. A gente sempre teve uma conexão que nunca entendemos, mas sempre soubemos que existia”, escreveu.

O companheiro ainda expressou a dor da perda e prometeu cuidar de Loki, o cachorro do casal. “Ainda não acredito que você me deixou, meu amor. Você foi meu melhor amigo, meu companheiro, meu namorado. Foram três anos que ficarão marcados pelo resto da vida. Sempre comigo no meu coração. Eu estarei aqui cuidando do nosso Loki pela gente. Você vai deixar um vazio que nunca será preenchido. Descanse em paz, minha vida”, completou Alan.

O velório de Wallysson será realizado na Capela São João Batista, a partir das 22h do dia 17/02. O sepultamento está marcado para o dia 18/02, às 17h, no Cemitério Morada da Paz.