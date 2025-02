Não Perca! Lançamento da All New Triton 2026 acontece na Agro Norte, nesta sexta-feira

A All New Triton 4×4 2026 chegou ao mercado acreano com uma revolução em desempenho, tecnologia e conforto. O lançamento acontece nesta sexta-feira (21), a partir das 18h30, na Agro Norte, localizada na via Chico Mendes, em Rio Branco. Um coquetel especial aguarda os clientes e fãs da Mitsubishi para celebrar a nova era da caminhonete mais completa do mercado.

A administradora da Agro Norte, Patrícia Farhat Lucena, reforçou o convite e fez questão de destacar a importância do relacionamento construído entre a empresa e os clientes ao longo dos anos.

“Aqui na Agro Norte, sempre acreditamos que o Acre e seu povo têm uma força única, e é essa força que nos inspira diariamente a oferecer o melhor em veículos e serviços. Trabalhamos incansavelmente para construir uma relação sólida com nossos clientes, pautada na confiança e no compromisso com a qualidade. Será um dia histórico para todos nós: o lançamento oficial da All New Triton 2026, a mais nova geração da picape que é símbolo de força, resistência e inovação”, ressaltou.

O modelo que tem 46 anos de produção mundial agora chega em sua sexta geração, surpreendendo pelas otimizações em todos os aspectos. Está disponível em seis versões, a nova Triton possui um motor 2.4L Bi-Turbo Diesel, capaz de entregar 205 cavalos de potência e 47,9 kgf.m de torque, garantindo força sem deixar de lado a economia de combustível.

A tração 4×4 completa conta com diferencial central blocante e trabalha em sintonia com o inovador sistema Drive Mode, oferecendo sete modos de condução que ajustam o desempenho de acordo com o tipo de terreno, ideal para quem anda na cidade, ou no campo.

Design e tecnologia renovados

A nova geração da Triton conta com um design imponente e moderno, além de ter crescido em todas as dimensões, com novidades que elevam o padrão de conforto e segurança, exibindo um visual robusto.

A nova Triton foi a primeira picape da categoria a receber cinco estrelas no Latin NCAP, programa que avalia a segurança de carros novos para América Latina e conta com várias novidades:

* Novos faróis e DRL em LED: mais visibilidade e segurança

* Novas rodas de liga leve aro 18: estilo e robustez

* Novo multimídia de 9 polegadas: tecnologia ao alcance das suas mãos

* Novos bancos: agora com opção em couro e tecido

* Carregador de smartphone por indução: praticidade sem fio.

A Agro Norte te convida a conhecer de perto esse lançamento imperdível. E estará ofertando a seus clientes uma diversidade nas formas de pagamento, que vão desde financiamento com planos balões semestrais e anuais.

A administradora Patrícia Farhat agradeceu a confiança cada acreano que fez da Agro Norte sua loja parceira.

“Aproveito este momento tão especial para agradecer, de coração, a cada um de vocês que escolheu a Mitsubishi e a Agro Norte como parceira em suas jornadas, seja na cidade ou nas estradas do nosso estado. A confiança que vocês depositam em nossa marca é o que nos faz crescer e buscar sempre mais”, concluiu.