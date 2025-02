“Não podemos politizar”, diz Gladson sobre enxurrada que afetou quase 20 bairros de Rio Branco

Durante coletiva à imprensa, na inauguração da nova sede do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (PROCON/AC), nesta segunda-feira (25), o governador Gladson Cameli falou sobre as enxurradas que atingiram a capital acreana neste último final de semana.

De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 17 bairros foram atingidos, além de dezenas de famílias que tiveram suas casas invadidas pelas águas.

“Sabemos que essa é uma situação que acontece todos os anos e não podemos politizar isso. Estamos falando de vidas e de pessoas. O Governo e a Prefeitura estão juntos nesse trabalho. Eu e o prefeito Tião Bocalom temos conversado sobre essa minha preocupação, que é dele também. Nós vamos sentar para que, a médio prazo, a gente consiga resolver, até com a entrega dessas novas casas populares que serão construídas. Temos que fazer também limpezas nos nossos igarapés. O governo do Estado e a Prefeitura têm suas responsabilidades”, disse o governador.

“Todos nós sabemos que nessa época do ano, em todos os anos, isso acontece por força da natureza”, finalizou.