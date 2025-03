Não vai pular carnaval? 10 jogos para platinar até a quarta de cinzas

O Carnaval está chegando e com ele um feriadão perfeito para aproveitar blocos, festas e mais pelo Brasil. Mas, para quem prefere ficar em casa tranquilo, os dias de repouso são uma ótima oportunidade para botar em dia sua coleção de games a terminar. E, pensando nos 4 dias de feriado, existem diversas opções de jogos que podem ser zerados e platinados nesse meio tempo. Nomes como Stray, It Takes Two e Cult of the Lamb são bons exemplos de games rápidos de terminar, mas que vão agregar muito na sua experiência. Veja, a seguir, 10 títulos que você pode começar e terminar durante o Carnaval. Os títulos estão disponíveis para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e PC.