“Não vamos aceitar desaforo”, diz Lula sobre relação com os EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira (17/2), que o governo brasileiro não vai “aceitar desaforo” em relação às “ameaças” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em discurso no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (17/2), Lula questionou medidas que afetam o livre-comércio, como as taxações impostas pelo republicano. Ele ressaltou que o Brasil é um “país de paz” e que os Estados Unidos devem respeitar as decisões de cada nação.

“O Brasil é um país de paz, a gente não tem divergência com nenhum país. A gente é um país que gosta de todo mundo, e a gente quer que todo mundo goste da gente. Eu, em vez de um murro, gosto de dar um abraço; em vez de uma mordida, gosto de dar um beijo”, ressaltou o titular do Planalto em agenda da Petrobras.

“É este país que nós estamos construindo e que vamos construir. Não vamos aceitar nenhum desaforo e é importante utilizar um encontro como esse da Petrobras para a gente dizer: é verdade que os EUA são dos americanos; que a China é dos chineses; que a Rússia é dos russos; que a Índia é dos indianos; mas é verdade que o Brasil é do povo brasileiro, e eles têm de respeitar as coisas que nós fazemos aqui dentro”, destacou Lula.

Taxações de Trump

Desde que assumiu o mandato, o presidente dos Estados Unidos tem adotado medidas protecionistas, tanto do ponto de vista social, com o endurecimento das políticas de imigração, quanto no segmento econômico.

Entre as ações do republicano, inclui-se uma tarifa de 25% sobre as importações de aço e alumínio. A medida afeta diretamente o Brasil, um dos principais fornecedores de aço ao país norte-americano.