NASA vai fazer live com astronauta na Estação Espacial Internacional pela 1ª vez

Pela primeira vez, a NASA vai abrir uma live na Twitch com astronautas e um deles vai estar na Estação Espacial Internacional(ISS, na sigla em inglês). Na transmissão – agendada para quarta-feira (12), às 13h44 (horário de Brasília) – os espectadores poderão enviar perguntas sobre a vida em órbita.

Embora a NASA já tenha feito Lives na Twitch, esta será a primeira vez que uma transmissão será feita diretamente do espaço. O objetivo é expandir o alcance da agência e envolver novas audiências interessadas no universo da exploração espacial.

“Além de nossas caminhadas espaciais, lançamentos e aterrissagens, vamos hospedar mais transmissões exclusivas no Twitch como esta”, disse Brittany Brown, diretora do Escritório de Comunicações, Divisão de Digital e Tecnologia da NASA, em comunicado publicado no site da agência. A live será transmitida no canal da NASA na Twitch.

Live da NASA na Twitch vai ter astronautas na ISS e na Terra

Vão participar da live: o astronauta Don Pettit, que está a bordo da ISS e posta imagens incríveis no X; e Matt Dominick, que retornou recentemente à Terra após a missão Crew-8. Eles devem falar sobre a rotina na estação e avanços científicos em microgravidade.

A dupla também deve conversar sobre formas pelas quais o público pode se engajar com a NASA – por exemplo: projetos de ciência cidadã e programas educacionais nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

A aposta da NASA na Twitch faz parte de uma estratégia mais ampla para modernizar sua comunicação digital. Em 2024, a agência lançou sua própria plataforma de streaming – a NASA+ – e reformulou os sites nasa.gov e science.nasa.gov.

Com a transmissão ao vivo inédita, a agência espacial busca atrair uma nova geração de entusiastas do espaço e fortalecer o envolvimento com a chamada Geração Artemis. Esse grupo representa os futuros exploradores que poderão pisar na Lua e, eventualmente, em Marte. Agora, nem o céu é o limite.