Nasce o terceiro filho de Gisele Bündchen, diz portal

Bem-vindo, baby Bündchen. A modelo brasileira deu à luz primeiro filho com o namorado Joaquim Valente. Vale lembrar que este é o terceiro herdeiro da modelo, que ainda é mãe de Vivian, de 12 anos, e Benjamin, de 15, frutos do relacionamento com Tom Brady.

A informação foi publicada, com exclusividade, pelo TMZ. Gisele está super feliz e ela e o bebê estão saudáveis. Entretanto, não há confirmação oficial sobre o dia exato do nascimento e nem se é um menino ou uma menina. Ainda segundo fontes do portal, o casal optou por aguardar o nascimento do bebê para descobrirem o sexo da criança.

Grávida, Gisele Bündchen planeja casamento discreto com namorado

Gisele Bündchen pode subir ao altar ainda este ano; A modelo estaria planejando um casamento discreto para selar a união com o namorado, Joaquim Valente. A cerimônia deve ocorrer em 2025 e reunir apenas amigos próximos e familiares do casal.

“Eles estão planejando um casamento discreto lá depois que o bebê nascer. Ela está totalmente focada no bebê agora, então eles provavelmente farão algo muito pequeno e simples”, afirmou uma fonte, no ano passado, para o site da revista In Touch.

O destino escolhido para a celebração seria a Costa Rica, local em que a modelo possui uma mansão. Também foi no país que ela e Tom Brady, seu primeiro marido, realizaram uma segunda cerimônia de casamento, em abril de 2009.

“A cerimônia será principalmente em português, e ela quer um bolo inspirado em brigadeiro. Ela vai trazer todos os seus familiares próximos do Brasil”, acrescentou a fonte.

A pessoa garantiu ainda que Gisele deseja que o filho mais velho do ex-marido, John, faça parte do momento. Além disso, garantiu que os filhos mais velhos dela, Vivian e Benjamin, gostam muito de Joaquim.

“Gisele está se concentrando em manter a si mesma e seus filhos felizes e saudáveis. Foram alguns anos difíceis [após a separação de Tom], mas Joaquim realmente a ajudou a superá-los, e ela está ansiosa pelo futuro deles juntos.”