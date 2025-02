NBA: LeBron faz cesta do meio da quadra, anota duplo-duplo e Lakers vencem Warriors

LeBron James estava em uma noite mais que inspirada nesta quinta-feira. O astro foi simplesmente o dono do jogo na vitória dos Los Angeles Lakers sobre o Golden State Warriors por 120 a 112, na Crypto.com Arena. Ele foi o cestinha da partida com 42 pontos. Ainda conseguiu 17 rebotes e oito assistências no confronto.

Para coroar a grande atuação, fez uma bela cesta do meio da quadra. Veja o vídeo:

LEBRON FROM THE LOGO pic.twitter.com/WsCBdMRfwa — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 7, 2025