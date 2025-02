Newton Cardoso, ex-governador de Minas Gerais, morre em Belo Horizonte

Newton Cardoso (MDB), ex-governador de Minas Gerais, morreu aos 86 anos na madrugada deste domingo, 2, em Belo Horizonte.

Ao g1, o deputado federal Newton Cardoso Júnior (MDB) disse que o pai estava internado há alguns dias, no Hospital Orizonti, no bairro Mangabeiras. A causa da morte foi múltipla falência de órgãos.

O velório será realizado na segunda-feira, 3, às 10h, no Palácio da Liberdade. A cerimônia contará com honrarias em reconhecimento ao seu mandato como governador do estado e à sua trajetória política.

Durante a ditadura militar, participou da fundação do MDB como legenda de oposição ao regime.

A carreira de Cardoso incluiu mandatos como prefeito, deputado e governador. Em 1967, concorreu à prefeitura de Contagem, mas foi derrotado por Sebastião Camargos. Nas eleições municipais de 1972, candidatou-se novamente, sendo eleito com 12.800 votos.

Seu primeiro mandato como deputado federal ocorreu entre 1979 e 1983. Eleito pelo MDB com 135.900 votos, foi o candidato mais votado do partido no Brasil e o segundo mais votado de Minas Gerais. Entre 1995 e 1996, retornou à Câmara dos Deputados para um segundo mandato, conquistando 179.169 votos.