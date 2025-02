Neymar amplia investimentos e compra rede de academias badalada

Neymar segue ampliando seus investimentos fora do futebol. Após o portal LeoDias revelar a possibilidade do craque comprar o Santos e ajudar na construção de uma arena moderna no litoral paulista, o jogador está prestes a oficializar a compra da badalada rede de academias Ironberg. Segundo apuração feita pelo repórter Guilherme Pallesi, o Guipa, o investimento está para ser anunciado daqui a 15 dias.

O fato foi publicado pelo jornalista Reinaldo Gottino em primeira mão e confirmado por nossa reportagem. Neymar terá o investido Joel Jota como um dos nomes que irá compor a diretoria da rede de academias.

Na compra do novo empreendimento, Neymar terá o aporte de um fundo árabe, o mesmo que pode investir na compra do Santos Futebol Clube, e investirá na construção de um novo Centro de Treinamento da Ironberg no Rio de Janeiro.

Frequentada por influenciadores do meio fitness, a Ironberg é o local de treinamento de diversos atletas do fisculturismo. Atualmente, a rede tem filiais em São Paulo, Santo Caetano, Alphaville, Maringá (PR), Florianópolis (SC) e Santos.