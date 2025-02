Neymar completa 33 anos e terá festa em reestreia pelo Santos

O Santos já prepara uma festa para a reestreia do seu Príncipe, depois de 12 anos. A comemoração não vai ser só pelos primeiros minutos de Neymar na Vila Belmiro, mas também pelo seu aniversário. Com, agora, 33 anos, o camisa 10 deve jogar por 30 minutos diante do Botafogo-SP. O jogo desta quarta-feira (5), começa às 21h35.

A equipe da Baixada busca a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista e quer o primeiro lugar do Grupo B. Além disso, o time quer poder contar com o fator casa nas próximas fases e, por isso, precisa somar mais pontos para estar mais bem colocado na tabela geral.

Neymar é a principal aposta do Peixe para alcançar os objetivos. O craque é o maior artilheiro em atividade no futebol brasileiro, com 439 gols em 719 jogos. Atrás dele, estão Hulk, com 431 bolas na rede em 853 confrontos e Vágner Love, completando o pódio.

A expectativa de ver o craque em campo, não é só dos torcedores. Tiquinho Soares falou em sua coletiva de apresentação da vontade que estava até de treinar com Neymar.

“Estou doido que acabe (a coletiva de apresentação) para ir treinar lá com ele. Espero que eu esteja à altura para jogar ao lado de um grande ídolo para a nação brasileira e todo o mundo. Espero o mais rápido entrosar com Neymar e meus companheiros”.