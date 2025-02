Neymar estreia na quarta; veja cronograma do Santos

Neymar fará sua aguardada reestreia pelo Santos nesta quarta-feira (5), contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, às 21h35, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O técnico Pedro Caixinha confirmou a estreia em entrevista coletiva. O jogador deve participar de dois treinos no CT Rei Pelé antes de estar apto para o confronto. Apesar do pouco tempo de preparação, Neymar deve entrar em campo, mesmo que por alguns minutos.

Antes da estreia, o Santos precisa regularizar Neymar junto à CBF e à Federação Paulista de Futebol. O nome do jogador precisa ser incluído no BID para que ele seja inscrito na Lista A do Campeonato Paulista. A camisa 10 do Peixe já está reservada para o atacante, que assinou contrato de cinco meses com o clube, válido até 30 de junho de 2025. Existe, ainda, a possibilidade de uma extensão de mais 12 meses, dependendo de renegociação entre as partes.

No sábado (4), Neymar acompanhou pela TV a vitória do Santos por 3 a 1 sobre o São Paulo no clássico realizado na Vila Belmiro. O jogador, que assistiu à partida de sua mansão em Mangaratiba (RJ), elogiou o desempenho do atacante Guilherme e demonstrou otimismo com o futuro da equipe.

A expectativa para o retorno de Neymar ao Santos tem movimentado a torcida. Além do Paulistão, o craque poderá disputar partidas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro até o fim de seu contrato inicial. Após o duelo contra o Botafogo-SP, o Santos terá dois jogos fora de casa, contra Novorizontino e Corinthians.