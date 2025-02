Neymar não viu a cor da bola em 1º jogo como titular pelo Santos

Neymar participou de pouco mais de dois terços do confronto com o Novorizontino, neste domingo, 9, válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista. No primeiro jogo como titular do Santos desde seu retorno ao clube, o camisa 10 teve uma atuação apagada, muito aquém do que se espera do jogador e em linha com a performance dos seus companheiros de equipe.

Sem nenhuma finalização no gol, Neymar participou timidamente da partida e terminou como o jogador mais caçado em campo, com cinco faltas sofridas. Dos 30 passes que tentou, o camisa 10 acertou 23. Visivelmente fora de ritmo, Neymar pouco buscou explorar os dribles, uma das suas principais características. E quando tentou, fez em zona intermediária, sem oferecer perigo para o Novorizontino.

No conjunto, o Santos quis o domínio pela posse de bola e conseguiu. O problema foi que encontrou dificuldade em criar oportunidades de gols na proporção do tempo que esteve no controle do jogo (60% a 40%). Como conjunto, o time pouco criou e esbarrou na falta de vontade, criatividade e agudeza para agredir no último terço do campo. Quem entrou no segundo tempo no time santista também não correspondeu.

O Novorizontino, por sua vez, executou sua proposta de deixar o adversário com a bola sem ceder tantas oportunidades. Dentro dessa estratégia, a equipe de Eduardo Baptista chegou até a criar boas oportunidades para tirar o zero do placar. No entanto, pecou pela falta de pontaria. Resultado frustante para o público que foi ao Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi.

Apesar das expectativas em torno de Neymar, Santos e Novorizontino mereceram o 0x0 no placar. Jogo morno e nota 5 para Neymar, que viveu uma tarde de domingo pouco inspirada. Com os dois últimos resultados, o Santos somou apenas dois pontos na classificação do Grupo B. A equipe busca uma recuperação contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, 12, às 21h35 (de Brasília), na Neo Quimica Arena.