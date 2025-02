Neymar teve outro nome antes de registro em cartório; saiba qual

Neymar da Silva Santos Júnior completa 33 anos nesta quarta-feira (5/2), dia que também marca a reestreia do jgoador pelo Santos. Entretanto, o nome do craque não foi Mateus por muito pouco. Se a curiosa história foi uma surpresa para os fãs do jogador, imagine para a mãe dele, em 1992.

Na época em que o craque nasceu, coube ao pai do craque, também batizado de Neymar, registrar o filho no cartório. Para Nadine Gonçalves, entretanto, o nome era certo: Mateus. A história foi revelada em uma biografia do santista, intitulada Neymar – Conversa entre Pai e Filho.

“Meu filho ia se chamar Mateus. No meio do caminho, me deu um negócio assim. Vou chamar ele de Júnior. Mateus? Não vai dar certo chamar de Mateus”, pontuou o pai de Ney. O bebê, inclusive, já era chamado pelo nome anterior pela família.