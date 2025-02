Nicolas Prattes celebra 44 anos de Sabrina Sato com declaração: ‘Completamente louco por você’

Hoje o dia é seu. Não à toa o que mais tem na minha família são aquarianos, não à toa minha Mãe fez aniversário no domingo e é a Rainha do Mar. Mar que domina o mundo, você domina o meu. Dominar no sentido de acolher, de envolver, de acalmar, de trazer plenitude, de fazer brilhar. Obrigado por me incentivar em absolutamente tudo o que me proponho a fazer. Você sonha junto, me aplaude e me fortalece para ir atrás daquilo que acredito. Falando em ir atrás: do Brasil ao Japão, se você for para lá, eu vou buscar.