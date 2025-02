Nicolau coordena reunião da base do governo em visita de Mailza a ALEAC

O presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Júnior, recebeu na manhã desta quarta-feira,5, na sala de reunião da ALEAC, a visita institucional da governadora em exercício Mailza Assis.

Nicolau reuniu todos os deputados da base governista na Casa de Leis para recepcionar Mailza, que ratificou no encontro o desejo de encabeçar a chapa majoritária na eleição de 2026.

“Serei candidata em 2026, é um direito, é legítimo. Não teria porque a gente não ter a continuidade de um projeto. Eu preciso da comunhão de todos, da aceitação, da aprovação da população. Muita coisa precisa ser avaliada”, disse Mailza.

Nicolau disse que a visita da governadora em exercício aos deputados demonstra o respeito e a unidade em torno do projeto desenhado para o ano que vem, e que a base do governo apoia incondicionalmente o nome de Mailza.

“ Cada parlamentar aqui tem sua força, sua origem e seu trabalho prestado. Nós da mesa, estamos trabalhando para fortalecer o parlamento. A base do governo é uma base ao governador Gladson e vamos continuar contribuindo para o povo do Acre. Eu, na condição de presidente da ALEAC, vou está sempre a disposição do governo”, frisou Nicolau.

Estiveram presentes os deputados Afonso Fernandes, Whendy Lima, Tanizio Sá, Marcus Cavalcante, Chico Viga, Pedro Longo, Luiz Gonzaga, Maria Antônia, Gene Diniz, Eduardo Ribeiro, Adailton Cruz, Clodoaldo Rodrigues, Arlenilson Cunha, André Vale e os secretários Luiz Calixto SEGOV), Jonatas Donadoni ( Casa Civil) gabinete José Messias (Chefia de gabinete).