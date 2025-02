Nicolau fala sobre concurso e novo prédio ao ser reconduzido à presidência da Aleac: “Mais experiente”

O deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas) foi reconduzido à presidência da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) neste sábado (1).

Durante cerimônia de posse, em entrevista coletiva, Nicolau falou sobre o trabalho à frente do Poder Legislativo. Essa é a terceira vez que ele assume a presidência da Casa mais importante do estado.

“É continuar da forma democrática para ajudar o nosso estado. O principal de tudo é aprovar as matérias importantes para ajudar o povo do Acre. Com certeza que você terá um Nicolau mais experiente, com muita humildade e pé no chão”, disse.

Novo concurso e nova sede da Aleac

O novo presidente ainda deu detalhes do concurso público previsto para a Assembleia Legislativa. Ele disse que já está formado um grupo de trabalho na Casa para poder realizar o novo certame. “A Assembleia precisa”.

Nicolau também falou sobre o novo prédio da Assembleia Legislativa do Acre, que ficará localizado ao lado da Cidade da Justiça, na Avenida Paulo Lemos de Moura Leite, no Portal da Amazônia, em Rio Branco. O terreno de 20.092 m² foi doado pelo governador Gladson Cameli. A pedra fundamental do local deverá ser lançada ainda em 2025.

O deputado declarou que o prédio histórico da Aleac, localizado no Centro de Rio Branco, ao lado do Palácio, deverá ser negociado com outros órgãos públicos.