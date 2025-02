Nicole Bahls termina namoro e perde cargo em camarote do Rio

Chegou ao fim o namoro de Nicole Bahls com Marcelo Viana. A coluna descobriu, em primeira mão, que o fim do relacionamento da modelo foi motivado por diversas traições. Ela e o empresário estavam prestes a completar quatro anos juntos.

Além de perder o companheiro de forma traumática, como contou uma fonte, Bahls ainda teve outra baixa: perdeu o cargo de embaixadora do Camarote Mar, localizado no setor 6 da Marquês de Sapucaí. Nicole iria para o terceiro ano à frente do espaço luxuoso no Carnaval do Rio.

Para quem não sabe, Marcelo Viana é dono do Mar. Nicole Bahls foi anunciada com pompas e circunstâncias para representar o local, com direito a um banner de 10 metros de altura no primeiro ano. A parceria do casal era tida como de sucesso por amigos e conhecidos.

Outro término

Esse não é o primeiro término do ex-casal. Em março do ano passado, os dois se separam, mas poucos dias depois se reconciliaram.

“Estamos em caminhos diferentes mesmo que ainda permaneçamos no coração um do outro!”, falou na ocasião.

Procurada pela coluna Fábia Oliveira, Nicole Bahls confirmou o fim da união com Viana, mas não deu nenhuma outra declaração sobre o assunto.