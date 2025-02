Nikolas Ferreira anuncia que será pai pela segunda vez: “Somos 4”

O deputado federal Nikolas Ferreira(PL-MG) publicou um vídeo em seu perfil no Instagram, na tarde deste domingo (9), anunciando que será pai pela segunda vez. O parlamentar e a esposa, a modelo Lívia Bergamim Orletti, já são pais de Aurora, que completará o primeiro ano de idade no próximo dia 4 de março.

O anúncio de Nikolas foi feito por meio de um vídeo postado pelo político com a legenda: “Somos 4”. No registro, o congressista é surpreendido pela esposa, que traz a filha Aurora no colo.

Ao pegá-la dos braços da esposa, o deputado percebe que a primogênita traz na mão um teste de gravidez e está vestida com uma camisa contendo a seguinte frase: “Papai, dentro da mamãe agora batem 2 corações”.

Ao final, o parlamentar brincou dizendo que “agora que estava engatando no sono” e encerrou o vídeo com a frase: “Que venham os 7. Deus é bom”.