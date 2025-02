Nintendo Switch 2 por R$ 2.300? Tudo que se sabe sobre o preço do console

No Brasil os games do Nintendo Switch começaram a ser vendidos por um preço regional de R$ 249, mas subiram para R$ 299 ao redor de 2020 e há rumores que este valor possa subir novamente para se adaptar ao aumento do Dólar em relação ao Real. No PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S os jogos lançados a US$ 69,99 (R$ 405) nos EUA são vendidos no Brasil a um preço regional de R$ 349,90. Diferente dos títulos das outras plataformas, os da Nintendo não costumam cair de preço com o tempo, raramente aparecendo em promoções. Mesmo alguns dos games iniciais do Nintendo Switch como The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Odyssey ainda são encontrados a R$ 299 na loja eShop do console. O mesmo acontece com mídia física com nomes do console tendo preços altos até mesmo no mercado de usados.