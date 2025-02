Nintendo Switch traz jogos na eShop com até 90% de desconto; aproveite!

Que o Switch 2 está a caminho a gente já sabe, mas sabe qual é a melhor notícia sobre isso? É que a Nintendo pode continuar lançados jogos para o antecessor, o que significa que poderemos continuar aproveitando novos lançamento além dos vários jogos para Nintendo Switch em promoção agora mesmo no Nintendo eShop, com até 90% de desconto.

E nesta semana tem muita coisa legal com preço baixo no Switch, com ofertas em títulos como Azure Striker GUNVOLT 3, Death”s Door, Atelier Ryza 2 e INSIDE, que está baratinho custando apenas R$ 9,99.

Agora vem com a gente e prepara o backlog pois tem muito jogo bom com desconto na loja do Switch!

Os melhores jogos para Switch em promoção na eShop na semana

A seguir você confere a nossa lista com algumas das melhores promoções para Nintendo Switch na eShop brasileira nesta semana:

Cupom KaBuM!

Sabia que você pode adquirir seu Nintendo Switch mais baratinho? É possível descolar opções do console comum, Lite ou até o Nintendo Switch OLED com desconto usando o cupom KaBuM! para jogar Mario, Zelda, Pokémon e muito mais gastando bem menos.

Parcelar compras no Nintendo Switch com cashback

Sabia que é possível parcelar as compras da eShop em até 4x sem juros via PayPal ou 3x sem juros no cartão de crédito? Para isto, basta usar os gift cards da Nuuvem.

É possível parcelar suas compras em até 3x sem juros no cartão com os gift cards da Nuuvem

No final da compra você ainda recebe cashback e resgata o valor total na loja digital da Nintendo, onde recebe o valor integral das moedas da eShop. Assim você garante mais descontos tanto na Nuuvem quanto na loja do Switch.

Sem contar que é possível comprar gift cards da eShop, jogos e até assinaturas do Nintendo Switch Online, tudo com cashback, e você ainda pode usar cupons de desconto que a Nuuvem libera aqui e ali.