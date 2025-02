Nível do Rio Acre continua subindo e chega a 11,26 metros na capital, diz Defesa Civil

O nível do Rio Acre segue subindo na capital acreana. A medição feita pela Defesa Civil às 9h desta sexta-feira (14) mostra que o afluente atingiu a marca dos 11,26m.

Às 5h30, o rio estava com 11,17m. Ou seja, subiu 9 centímetros em pouco mais de 3 horas.

A cota de alerta é de 13,50 m e a de transbordamento é de 14 metros.

Previsão do Tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para diversas regiões do Acre, válido até sábado, 15 de fevereiro, às 8h. Espera-se chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Em caso de rajadas de vento, recomenda-se não se abrigar debaixo de árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite também usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para mais informações, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.