Nível do Rio Acre vem baixando desde sábado, diz Defesa Civil; veja últimas medições

Desde o último sábado (15), o nível do Rio Acre tem demonstrado uma queda constante. A Defesa Civil de Rio Branco está acompanhando atentamente a situação, que se mostra favorável após dias de preocupação com a possibilidade de transbordamento.

Na medição desta segunda-feira (17), o nível do rio foi registrado às 05h57 em 10,30 metros. Comparado aos 11,12 metros medidos no dia 15 de fevereiro, o nível já caiu 82 centímetros, o que indica um declínio significativo.

Atualmente, a cota de alerta para o Rio Acre está estabelecida em 13,50 metros, enquanto a cota de transbordamento é de 14,00 metros.

Previsão do tempo

A previsão do tempo para o Acre nesta segunda-feira indica um dia com possibilidade de chuvas isoladas, especialmente durante a tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre mínimas de 21°C e máximas que podem alcançar os 30°C. A umidade do ar permanece elevada, e os ventos podem soprar de forma moderada. É recomendável que a população esteja atenta às condições climáticas e se prepare para episódios de chuvas.