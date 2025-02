Nível do Rio Acre volta a subir e se aproxima dos 10 metros na capital

Com o aumento das chuvas, o nível do Rio Acre voltou a subir na capital acreana, nesta terça-feira (11). O afluente subiu 1,3 metros em 24 horas, é o que diz a Defesa Civil.

O registro desta terça aponta para 9,95 metros.

“Lembrando que até as 6h da manhã de ontem já havíamos registrado 15,4 mm de chuva. Com mais 50,2 mm após as 6h. Portanto, um total de 65,6 mm no dia de ontem”, disse o coordenador municipal da Defesa Civil, Cláudio Falcão.

Previsão do tempo para hoje no Acre: o dia será nublado, com possibilidade de chuvas isoladas à tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre 22°C e 30°C.