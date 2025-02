No Acre, criança de 7 anos realiza o sonho de receber policiais civis em sua casa e vestir colete

O pequeno Isaac Valente Pinheiro, de 7 anos, realizou um dos seus maiores sonhos: receber agentes da Polícia Civil em sua casa e usar um colete da corporação.

Isaac é filho do policial aposentado José dos Santos Valente, de 70 anos, e tem uma admiração profunda pela profissão.

A família mora na pequena Comunidade Santa Luzia, no Ramal 3, na capital acreana.

José dos Santos Valente ingressou na Polícia Civil em 1983 e, quatro anos depois, foi designado como subdelegado no Projeto Santa Luzia, onde construiu sua história de dedicação e bravura. Aposentado há dez anos, ele sempre compartilha suas memórias policiais com os filhos, relembrando as experiências que marcaram sua trajetória na segurança pública. O pequeno Isaac, mesmo sem ter presenciado o pai em ação, cresceu ouvindo essas histórias e tem o sonho de se tornar policial para proteger as pessoas.

“Foi durante diligências na comunidade que o delegado Heverton Carvalho e sua equipe conheceram a história de Isaac. Comovidos com a paixão do menino pela instituição, decidiram surpreendê-lo. Quando a viatura se aproximou da casa da família Valente, Isaac não conteve a emoção. Seus olhos brilhavam ao ver os policiais descerem do veículo, trazendo consigo um gesto que mudaria seu dia e, possivelmente, sua vida”, disse, em nota, a assessoria da polícia, que fez os registros.

O pequeno Isaac pegou o colete e vestiu.

“Momentos como esse são verdadeiros combustíveis para continuarmos cumprindo o nosso dever policial. Temos uma linda história na região do Juruá, e muitos desses feitos e ações de bravura são atribuídos aos nossos policiais que hoje estão aposentados, a exemplo do colega José dos Santos Valente”, destacou o delegado Heverton Carvalho.