Os estudantes acreanos participantes do programa do Governo Federal, Pé-de-Meia, que se formaram no Ensino Médio em 2020, irão receber nesta terça (25) e quarta-feira (26) a parcela no valor de R$ 1.000 referente ao benefício.

Além disso, os concludentes que tiverem participado dos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 receberão o adicional de R$ 200.

No Acre, o Pé-de-Meia está beneficiando 25,7 mil estudantes desde que foi ampliado para estudantes com Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Em todo o Brasil, o MEC está beneficiando 3,9 milhões de estudantes, com um investimento de R$ 12,5 bilhões neste primeiro ano do programa.

O valor será creditado em contas que foram abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal nos nome dos jovens, conforme a data de nascimento. Hoje, receberão os participantes nascidos entre janeiro e junho. Já na quarta-feira, são os aniversariantes de julho a dezembro.