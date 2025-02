A previsão é de chuva intensa no Acre neste final de semana, com possibilidade de acumulados entre 70mm e 130mm no sábado (22) e domingo (23). A informação é do meteorologista Davi Friale, do portal O Tempo Aqui.

De acordo com o meteorologista, pode ocorrer alguns transtornos, como alagamento, transbordamento de córregos. Os municípios mais afetados podem ser Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e Feijó.

A instabilidade será causada pelo deslocamento de uma massa de ar do sul do continente, que, ao se chocar com o ar úmido vindo do Atlântico, gerará chuvas fortes. Essa condição climática é consequência da baixa pressão atmosférica que se formará sobre o estado.

As temperaturas ficarão mais amenas entre sexta-feira e sábado, com máximas variando entre 26°C e 29°C no leste e no sul do estado. Apesar das chuvas intensas, Friale descarta o risco de enchente do rio Acre em Rio Branco na próxima semana, afirmando que o nível do rio deve permanecer abaixo da cota de alerta.