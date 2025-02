No Acre, moradora acorda e é surpreendida com cobra na cozinha de casa

Uma moradora do bairro São Felipe, em Sena Madureira, foi surpreendida na manhã desta segunda-feira (10) ao acordar. Ela se deparou com uma cobra, da espécie Jiboia, na cozinha de sua residência.

Após o susto, a mulher entrou em contato com a equipe do Corpo de Bombeiros que foi até o local e, utilizando toda a técnica necessária, conseguiu fazer a captura do animal. A cobra mediu em torno de um metro e meio.

Mediante o resgate bem sucedido, a Jiboia foi encaminhada a uma área de preservação ambiental, apropriada ao seu habitat natural.