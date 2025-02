No Acre, PRF apreende mais de 15 kg de cocaína escondidos em carro que iria para o Maranhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu, nessa quarta-feira (19), uma denúncia anônima sobre um possível transporte de entorpecentes ocultos em um veículo que estava sendo transportado por um caminhão cegonha com destino a São Luís (MA).

Após as informações, a equipe policial apreendeu o carro que estava sob responsabilidade da transportadora e estacionado em um posto de combustível em Rio Branco. Foi feita uma inspeção minuciosa no automóvel, resultando na localização de compartimentos ocultos no painel, onde estavam armazenados invólucros suspeitos.

Após testes preliminares, confirmou-se que o material apreendido se tratava de aproximadamente 15,50 kg de cocaína na forma de pasta base e cerca de 1,12 kg de cloridrato de cocaína em pó. O veículo e a substância ilícita foram encaminhados ao Departamento de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil em Rio Branco/AC para os procedimentos cabíveis.